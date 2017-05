ENAV: IN 2016 RISPARMIATI 6 MLN KG CARBURANTE CON PIANO EFFICIENZA VOLI (2)

4 maggio 2017- 11:48

(AdnKronos) - Enav ha infatti garantito a più di 1600 aeromobili al giorno, percorsi più brevi in media di circa 25 km per ogni volo, con un risparmio di circa 1 minuto e 45”, che si traduce in un minor consumo di carburante che varia da circa 65 Kg per un Airbus 300 a circa 390 kg per un Airbus 380. Si tratta di 40.000 km percorsi in meno al giorno con una conseguente riduzione di circa 162.000 kg di carburante. Considerando il valore medio annuo del costo del carburante avio in 0,74 euro per kg, le azioni del Fep e del Free Route implementate nel corso del 2016 hanno portato ad un risparmio economico complessivo per le compagnie aeree di 4,4 milioni di euro.I risultati totali dall’avvio del Fep, nel 2008, sono stimabili in un risparmio di carburante di circa 100 milioni di euro. Ancora maggiore è il beneficio ambientale, grazie ai 3 kg di minore emissione di CO2 nell'atmosfera per ogni Kg in meno di carburante consumato da ogni aeromobile. Questa operazione, spiega l'Enav, è stata possibile grazie alla formazione e all’addestramento specifico dei controllori del traffico aereo, alla riorganizzazione degli spazi aerei nazionali e all’aggiornamento dei sistemi tecnologici su tutti gli impianti.