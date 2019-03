11 marzo 2019- 16:40 Enav: in 2018 traffico rotta +9,3%, utile +12,7% a 114,4 mln

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - Enav archivia il 2018 all'insegna di risultati in crescita sia sul fronte operativo che su quello economico- finanziario. I ricavi consolidati si attestano a 889,7 milioni di euro (+0,9% rispetto al 2017) e i ricavi da attività operativa segnano un incremento a 924,6 milioni di euro in aumento del 7,1% compensati dal meccanismo del balance. L'ebitda consolidato è pari a 297,4 milioni di euro (+4,9% rispetto al 2017) e l'utile netto consolidato sale a 114,4 milioni di euro in aumento del 12,7% rispetto 2017. Il cda ha proposto la distribuzione di dividendo di 0,1998 euro per azione (+7%), in linea con la dividend policy. Il 2018 è stato caratterizzato da un deciso aumento delle unità di servizio sia per il traffico di rotta che di terminale. "Eccellente", sottolinea la società il cui cda ha approvato il bilancio 2018, che la performance operativa. Il traffico di rotta, espresso in unità di servizio, è in aumento del 9,3% rispetto al 2017.Dopo diversi anni di crescita debole, l’Italia mostra così il tasso di crescita più alto tra i principali paesi europei: Francia +2,8%, Germania +4,3%, Gran Bretagna +3,6%, Spagna +5,9%. Il traffico di terminale è aumentato del 5,1%, in termini di unità di servizio, rispetto al 2017.