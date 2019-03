11 marzo 2019- 17:04 Enav: in 2018 traffico rotta +9,3%, utile +12,7% a 114,4 mln(2)

(AdnKronos) - Nonostante gli elevati volumi di traffico, Enav ha registrato nuovamente la migliore performance operativa tra i principali paesi europei in termini di puntualità, con un ritardo medio per volo assistito quasi 5 volte inferiore al target assegnato (0,024 minuti rispetto al target di 0,11 minuti). Tale performance si traduce anche in un beneficio economico per le compagnie. Recenti studi di settore quantificano in 100 euro il valore medio del costo che i vettori sostengono per ogni minuto di ritardo generato dai service provider. La puntualità garantita da Enav si è quindi tradotta in risparmi per circa 15 milioni di euro a beneficio delle compagnie aeree. Inoltre, sul fronte degli indici reddituali, il margine ebitda è al 33,4%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto al 2017. L'ebit consolidato nel 2018 si è attestato a 164,4 milioni di euro, in incremento del 12,1% rispetto al 2017. L’ebit margin nel 2018 è pari a 18,5% in miglioramento dell’1,9% rispetto al 2017. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 è negativa per 1,9 milioni di euro in netto miglioramento rispetto all’importo negativo di 117,5 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2017.Il cda ha proposta la distribuzione di un dividendo di 0,1998 euro per azione, pari a 108,2 milioni di euro, relativo all’esercizio 2018, da mettere in pagamento il 22 maggio 2019, con stacco cedola fissato al 20 maggio 2019 e record date il 21 maggio 2019.