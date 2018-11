8 novembre 2018- 20:03 Enav: lascia Scaramella, Maione nuovo presidente

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Cambio al vertice di Enav. Il presidente della società, Roberto Scaramella, ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di consigliere e presidente del consiglio di amministrazione della al fine di dedicarsi ad una nuova esperienza professionale. Il cda di Enav, riunitosi in data oggi, ha nominato il consigliere Nicola Maione quale presidente del Consiglio di Amministrazione, con le medesime deleghe già attribuite a Scaramella. Il cda ha quindi deliberato di avviare il processo di selezione di un nuovo consigliere che sarà cooptato ai sensi della legge e dello statuto in sostituzione del consigliere dimissionario. Nicola Maione, già parte del Consiglio d’Amministrazione di Enav dal 2014 e Presidente del Comitato Controllo e Rischi, è stato da ultimo eletto dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 quale consigliere indipendente all’interno della lista presentata dal socio Ministero dell’Economia e delle Finanze. I compensi riconosciuti al neo nominato Presidente sono in continuità con quanto riconosciuto al Presidente uscente ed in linea con la politica della remunerazione della Società. Inoltre si rappresenta che alla data odierna Maione non detiene azioni e/o altri strumenti finanziari emessi da Enav.