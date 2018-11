8 novembre 2018- 20:03 Enav: lascia Scaramella, Maione nuovo presidente (2)

(AdnKronos) - Il consiglio di amministrazione ha rivolto un sentito ringraziamento al Presidente uscente per il lavoro svolto nel guidare il Consiglio negli ultimi anni, augurandogli nuovi successi professionali. Scaramella ha espresso il suo ringraziamento all’amministratore delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed ai componenti degli altri organi di controllo, al management e a tutti i colleghi dell’Azienda per la collaborazione fornita. Il Presidente uscente ha rivolto, altresì, uno specifico ringraziamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che agli azionisti di minoranza, per la fiducia a lui accordata. Scaramella, alla data attuale, non detiene azioni e/o altri strumenti finanziari emessi da Enav.