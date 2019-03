11 marzo 2019- 16:43 Enav: Neri, bene 2018, aumento traffico ben oltre attese

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - "Il 2018 è stato caratterizzato da un forte aumento del traffico sull’Italia che è andato ben oltre le attese". A dichiararlo l'amministratore delegato dell'Enav, Roberta Neri, commentando il bilancio approvato dal cda. "Grazie alla qualità e professionalità delle persone di Enav e ai continui investimenti in innovazione e formazione, siamo riusciti a gestire gli elevati flussi di traffico garantendo un eccellente servizio per sicurezza e puntualità", dice Neri. "Ormai - sottolinea l'ad - l’elevata volatilità del settore è una realtà e i service provider devono muoversi in tempo per poter aumentare la capacità dello spazio aereo investendo in persone, infrastrutture e tecnologie innovative che siano strategiche per il Paese e per l’Europa. Nell’ottica di assicurare anche in futuro una performance operativa ai vertici del mercato, continuando a garantire sicurezza e puntualità ai passeggeri con un traffico aereo in crescita, abbiamo avviato un programma di assunzioni di giovani con profili altamente qualificati che, unitamente alle crescenti risorse che destineremo alle nuove tecnologie, garantiranno il successo e la sostenibilità della nostra azienda nel lungo termine".