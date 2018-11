13 novembre 2018- 12:51 Enav: rivista a rialzo guidance 2018 su margine ebitda

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - Enav conferma la guidance fornita al mercato lo scorso marzo, che prevede ricavi netti stabili o in crescita low single-digit per effetto della riduzione della tariffa da performance scheme in un contesto di crescita del traffico. La buona performance operativa abbinata all’efficacia delle iniziative di efficientamento dei costi, consentono alla società di rivedere in aumento il target del ebitda margin da “in linea con il 2017, intorno al 32%” ad un valore “intorno al 33%”.La guidance sugli investimenti totali per il 2018 è confermata a 125 milioni di euro, in coerenza con i programmi previsti dal piano industriale 2018-2022. Enav conferma inoltre la guidance sul dividendo per l’esercizio 2018, previsto in crescita del 4% rispetto a quello relativo all’esercizio 2017 approvato dall’assemblea degli azionisti lo scorso 27 aprile 2018, in linea con la dividend policy approvata e comunicata al mercato.