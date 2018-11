13 novembre 2018- 12:44 **Enav: utile 9 mesi a 98,8 mln +10,2%, cresce traffico**

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - Primi nove mesi all'insegna della crescita per Enav. La società di assistenza al volo ha registrato un incremento del traffico di rotta e di terminale, rispettivamente del 9,2% e del 4,2% in termini di unità di servizio rispetto al 30 settembre 2017. I ricavi totali consolidati si attestano a 675,6 milioni di euro, in aumento dello 0,4%, con una forte crescita, +6,8%, dei ricavi da attività operativa, neutralizzata dalla riduzione della tariffa da performance scheme rispetto all’anno precedente e dall’azzeramento del balance del periodo correlato al rischio traffico. L'utile netto consolidato sale a 98,8 milioni di euro in aumento del 10,2% rispetto al 30 settembre 2017.