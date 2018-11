13 novembre 2018- 13:06 Enav: utile 9 mesi a 98,8 mln +10,2%, cresce traffico(2)

(AdnKronos) - I primi nove mesi del 2018 sono stati caratterizzati, sottolinea la società, dal deciso aumento delle unità di servizio sia per il traffico di rotta che di terminale. Il traffico di rotta, espresso in unità di servizio, è in aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2017. Dopo diversi anni di crescita debole, nei primi nove mesi del 2018 l’Italia si conferma, tra i principali paesi europei, quello che ha registrato il tasso di crescita più alto: Francia +2%, Germania +3,5%, Gran Bretagna +3,1%, Spagna +4,8%. Nonostante la forte crescita, Enav ha registrato inoltre la migliore performance operativa tra i principali paesi europei in termini di qualità del servizio, con un ritardo medio per volo assistito nei primi nove mesi del 50% inferiore al target assegnato (0,052 minuti rispetto al target di 0,11 minuti).La crescita del traffico di rotta sui cieli italiani, nei primi nove mesi del 2018, ha riguardato sia il traffico nazionale (+2,7%) che quello internazionale (+7,4%) ma soprattutto il sorvolo (voli che non decollano o atterrano sugli scali italiani), che mostra un incremento del 15,1% in termini di unità di servizio. Tale performance è anche da attribuire, oltre ai buoni risultati sulla puntualità, all’implementazione della procedura Free Route che consente a tutti i velivoli sopra i 9.000 metri, di attraversare lo spazio aereo nazionale con un percorso diretto che permette alle compagnie aeree di pianificare, senza vincoli, le traiettorie più brevi risparmiando carburante, costi di gestione e riducendo le emissioni di CO2. Il traffico di terminale al 30 settembre 2018 è aumentato del 4,2%, in termini di unità di servizio, rispetto al corrispondente periodo del 2017. La crescita è dovuta al generale buon andamento del traffico aereo su tutti gli scali nazionali e soprattutto alla componente di traffico internazionale che mostra un aumento del 5,3%.I principali scali italiani fanno registrare un aumento, sempre in termini di unità di servizio, in linea con la media nazionale: Fiumicino +4,6%, Malpensa +7,6%, Venezia +5,8%, Bergamo +4,7%. Lo scalo di Milano Linate è l’unico, tra i grandi aeroporti, che ha registrato un calo del 4%, a causa della cessata attività di Air Berlin e della riduzione dei voli di Air Italy. In decisa crescita anche gli aeroporti del sud: Napoli +9,7%, Catania +8,3%, Palermo +12,9% e Bari +4,3%.