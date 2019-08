21 agosto 2019- 11:40 Encavis: da Mps finanziamento di 24,5 mln per 3 impianti fotovoltaici

Roma, 21 ago. (AdnKronos) - Mps Capital Services Banca per le Imprese, la corporate ed investment bank del Gruppo Montepaschi, ha perfezionato un finanziamento di circa 24,5 milioni di euro a favore di tre impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 12,5 Mw collocati in Toscana (un impianto a Sansepolcro, Arezzo) e in Piemonte (due impianti a Poirino, Torino) riconducibili al gruppo tedesco Encavis Ag. Mps Capital Services nell’ambito dell’operazione, si legge in una nota, svolge, oltre all’incarico di lead arranger e unico lender, anche il ruolo di banca agente e banca depositaria.L’operazione è stata attuata attraverso la sottoscrizione da parte di tre differenti veicoli societari di un contratto di finanziamento a medio-lungo termine su basi project finance senza rivalsa sullo sponsor, ovvero facendo esclusivo affidamento sui flussi di cassa derivanti dal progetto.