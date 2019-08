21 agosto 2019- 11:40 Encavis: da Mps finanziamento di 24,5 mln per 3 impianti fotovoltaici (2)

(AdnKronos) - Gli asset finanziati, rappresentati da impianti in esercizio da alcuni anni, hanno complessivamente una produzione annuale attesa di circa 16 milioni di KWh, evitando l’emissione di circa 8 milioni di Kg di CO2 all’anno, pari indicativamente al consumo di energia elettrica di 5mila famiglie. Encavis AG, quotata nello Sdax di Francoforte, è uno fra i maggiori players europei del mercato dell’energia elettrica da fonte rinnovabile con una potenza installata in Europa superiore di 1,5 Gw, rappresentata da 160 parchi fotovoltaici e 60 centrali eoliche in Germania, Italia, Francia e Regno Unito. Mps Capital Services Banca per le Imprese è la società del gruppo Montepaschi specializzata nell’offerta di servizi bancari e consulenziali alla clientela corporate, istituzionale, enti e pubblica amministrazione.