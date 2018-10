16 ottobre 2018- 11:42 Enel: 3 progetti per futuro centrale Bari, al via commissione giudicatrice

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Prosegue il percorso Futur-e per dare nuova vita all’area dell’ex centrale di Bari attraverso proposte sostenibili e condivise con il territorio. Il Concorso di Progetti lanciato nel 2017 da Enel Produzione ha portato a individuare tre progetti: un parco urbano che integri edifici a spazi di aggregazione, gioco, svago e cultura; un parco scientifico che integri attività di formazione, ricerca, innovazione e housing sociale; un sistema integrato multifunzionale destinato a usi turistici e commerciali. Nei giorni scorsi si è svolta la prima riunione della Commissione Giudicatrice chiamata a selezionare i progetti in base a criteri di qualità, grado di innovazione e sostenibilità ambientale, economica e sociale. All’incontro hanno partecipato Anna Vella, Dirigente del settore Pianificazione del Territorio del Comune, Domenico La Forgia, Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione, Giuseppe Marano, Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni del Politecnico di Bari, oltre a rappresentanti di Enel e del Politecnico di Milano. Enel Produzione e Politecnico di Milano hanno presentato le tre proposte progettuali, accomunate dalla volontà di valorizzare l’area e parte delle strutture già esistenti, vestendole di funzioni completamente nuove in ottica di economia circolare. I prossimi incontri permetteranno di valutare nel dettaglio le soluzioni individuate dai partecipanti al concorso e di scegliere entro la fine dell’anno quelle con cui Enel Produzione potrà avviare le negoziazioni per la cessione del sito.