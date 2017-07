ENEL: ACCORDO CON AMBER KINETICS SU SISTEMA ACCUMULO FLYWHEEL

6 luglio 2017- 16:41

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - Enel ha siglato un accordo di due anni con Amber Kinetics, una start-up statunitense nata da un’iniziativa di alcuni professori e ricercatori dell’università californiana di Berkeley, con l'obiettivo di valutare l'innovativa tecnologia di stoccaggio flywheel, un sistema elettromeccanico costituito da una massa rotante di grandi dimensioni in grado di accumulare energia."Con questo accordo, Enel espande la ricerca di soluzioni innovative nel promettente settore dell’accumulo energetico. Per Enel si tratta di un passo avanti verso l'integrazione dell’energy storage in tutti i livelli della catena di valore dell'elettricità e un chiaro esempio dell’approccio Open Innovation che cerca di aprire il Gruppo a nuove tecnologie e partnership",sottolinea in una nota Enrico Viale, responsabile della divisione Global Thermal Generation di Enel."Con la crescente domanda di energia dalla rete diventa sempre più cruciale trovare soluzioni di bilanciamento che rispondano ai picchi di domanda. La tecnologia flywheel di Amber Kinetics affronta questo problema offrendo un'interessante alternativa alle batterie tradizionali, che può rappresentare per Enel una soluzione flessibile ai picchi di domanda energetica adatta ad essere applicata al diversificato mix di generazione dell’azienda", aggiunge.