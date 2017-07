ENEL: ACCORDO CON SEEDSTARS PER LANCIO CONCORSO AFRICA ENERGY TRACK (5)

10 luglio 2017- 15:40

(AdnKronos) - Grazie a diverse attività di scouting e a programmi di creazione e accelerazione di imprese, il team Seedstars ha ora accesso a imprenditori, investitori, incubatori, aziende e funzionari governativi di oltre 75 paesi. Nell'Africa sub-sahariana, Enel è presente in Sudafrica con Enel Green Power RSA (EGP RSA), che ha oltre 520 MW di impianti eolici e solari in operazione, ed Enel Energy South Africa, che produce soluzioni energetiche innovative per clienti domestici e aziendali. Nello Zambia, il gruppo si è aggiudicato il progetto solare fotovoltaico Ngonye (34 MW) nel giugno 2016 a seguito della gara del programma Scaling Solar del paese. Enel è un leader integrato dei mercati mondiali di elettricità e gas, presente in oltre 30 paesi nei cinque continenti, con una capacità gestita di 85 GW e oltre 65 milioni di clienti aziendali e domestici in tutto il mondo. Enel è la più grande utility integrata d’Europa in termini di capitalizzazione di mercato e figura tra le principali società energetiche europee in termini di capacità installata e di reported EBITDA. La sua divisione per le rinnovabili, Enel Green Power, è un leader mondiale nel settore dell'energia verde con una capacità gestita di 38 GW da un mix di generazione che comprende le fonti eolica, solare, geotermica, biomassa e idroelettrica, oltre ad esser all'avanguardia nell'integrazione di tecnologie innovative, quali i sistemi di accumulo energetico, negli impianti rinnovabili.