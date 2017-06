ENEL: AL VIA COSTRUZIONE PARCO EOLICO IN GRECIA, INVESTIMENTO 300 MLN (2)

28 giugno 2017- 15:15

(AdnKronos) - Kafireas sarà dotato di una linea di interconnessione ad alta tensione (150kV) con la rete continentale, comprensiva di cavi aerei, sottomarini e sotterranei, e sarà in grado di generare circa 483 GWh all'anno, pari alla domanda annuale di energia di circa 129mila famiglie greche, evitando l'emissione in atmosfera di quasi 433mila tonnellate di CO2 all’anno.Egph gestisce già due parchi eolici nel comune di Karistos, Iliolousti I (7,5 MW) e Iliolousti II (9 MW). La società è leader in Grecia nella proprietà e gestione di impianti energetici da fonti rinnovabili, con 308 MW di potenza installata eolica, idrica e solare.Enel Green Power è la divisione energie rinnovabili del Gruppo Enel, e si occupa dello sviluppo e della gestione di impianti da fonti rinnovabili in tutto il mondo, con una presenza in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. Leader mondiale nel settore dell'energia verde con una capacità gestita di 38 GW e un mix di generazione che include le fonti eolica, solare, geotermica, biomassa ed idroelettrica, Enel Green Power è all'avanguardia nell'integrazione di tecnologie innovative, quali i sistemi di accumulo, negli impianti da fonti rinnovabili.