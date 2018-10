22 ottobre 2018- 15:08 Enel: avvia costruzione impianto solare da 475 mw in Brasile

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Enel Green Power Brasil Participaçoes (Egpb), la controllata brasiliana per la rinnovabili del gruppo Enel, ha avviato la costruzione del parco solare São Gonçalo da 475 Mw a Sao Gonçalo do Gurguéia, nello stato brasiliano nordorientale di Piauí. Sao Gonçalo, che dovrebbe entrare in esercizio nel 2020, è il più grande impianto fotovoltaico attualmente in corso di costruzione del Sud America. Il gruppo Enel investirà circa 1,4 miliardi di reais brasiliani per la costruzione di São Gonçalo, pari a circa 390 milioni di dollari Usa. "L’avvio della costruzione di questo impianto fotovoltaico consolida la nostra leadership nel settore brasiliano delle rinnovabili e conferma una volta di più l’importanza che attribuiamo allo sviluppo dell’energia solare nel Paese", commenta Antonio Cammisecra, responsabile Enel Green Power, la business line globale per le energie rinnovabili del Gruppo Enel. "Sao Gonçalo contribuirà ulteriormente alla diversificazione e resilienza del mix energetico brasiliano, sostenendo un ciclo economico virtuoso attraverso l’offerta a lungo termine di energia sostenibile", aggiunge.