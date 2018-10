22 ottobre 2018- 15:08 Enel: avvia costruzione impianto solare da 475 mw in Brasile (2)

(AdnKronos) - Una volta entrato a regime, l'impianto sarà in grado di generare oltre 1.200 GWh l'anno, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 600.000 tonnellate di CO2. Dei 475 Mw di capacità installata di Sao Gonçalo, 388 Mw sono stati assegnati al gruppo Enel all’esito dell’asta pubblica brasiliana A-4 del dicembre 2017 e verranno commercializzati nel quadro di contratti ventennali di fornitura a un pool di società di distribuzione operanti sul mercato regolamentato del Paese. I restanti 87 Mw produrranno energia per il mercato libero.In Brasile, il gruppo Enel, attraverso le controllate Egpb ed Enel Brasil, detiene una capacità rinnovabile totale installata superiore ai 2,9 Gw, di cui 842 MW da fonte eolica, 820 Mw da solare fotovoltaico e 1.269 Mw da fonte idroelettrica. A questa capacità installata si aggiunge oltre 1 Gw di progetti in Brasile aggiudicati ad Egpb nelle gare del 2017.