ENEL: AVVIA COSTRUZIONE NUOVO PARCO EOLICO DA 298 MW IN USA

9 maggio 2017- 16:01

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Enel, tramite la controllata Enel Green Power North America (Egpna), ha avviato la costruzione negli Stati Uniti del parco eolico Thunder Ranch. L’impianto, una volta completato, avrà una capacità installata totale di 298 MW. L'investimento complessivo per la costruzione di Thunder Ranch è pari a circa 435 milioni di dollari Usa, e rientra negli investimenti previsti dall'attuale piano strategico di Enel. Lo rende noto il gruppo energetico italiano in un comunicato precisando che "il progetto è finanziato da risorse proprie del gruppo". L’impianto, di proprietà della controllata di Egpna Thunder Ranch Wind Project Llc, si trova nelle contee di Garfield, Kay e Noble, in Oklahoma e dovrebbe entrare in servizio entro la fine del 2017. Una volta operativo, Thunder Ranch sarà in grado di generare più di 1.100 GWh l’anno, pari alla domanda di energia di oltre 89.400 famiglie statunitensi, ed eviterà l'immissione in atmosfera di circa 790mila tonnellate di CO2 l’anno. Il parco eolico sarà supportato da accordi a lungo termine per la vendita di elettricità e di crediti da energia rinnovabile.