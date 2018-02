ENEL: AVVIA PRODUZIONE IMPIANTO EOLICO DA 172 MW IN BRASILE

1 febbraio 2018- 19:59

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili brasiliana Enel Green Power Brasil Participações (Egpb), ha avviato la produzione dell’impianto eolico Morro do Chapéu Sul, che ha una capacità installata totale di 172 MW ed è ubicato nei comuni di Morro do Chapéu e Cafarnaum, nello stato nord-orientale di Bahia in Brasile."L’entrata in esercizio di Morro do Chapéu segna un nuovo importante traguardo nel consolidamento della nostra presenza eolica in Brasile, dopo i successi conseguiti nella gara A-6 alla fine dell’anno scorso" sottolinea Antonio Cammisecra, responsabile della divisione Global Renewable Energies di Enel, Enel Green Power (Egp). "Con questa ultima aggiudicazione, costruiremo oltre 600 MW di nuova capacità eolica, che include Morro do Chapéu II, l’estensione da 78 MW di Morro do Chapéu Sul. Questi risultati, uniti alla nostra leadership nel settore del solare in Brasile, testimoniano ulteriormente l’impegno a contribuire con la nostra energia alla crescita sostenibile del Paese", aggiunge.