ENEL: AVVIA PRODUZIONE IN PARCO EOLICO CRISTALANDIA IN BRASILE (2)

24 luglio 2017- 16:08

(AdnKronos) - Il parco eolico è in grado di generare circa 350 GWh l’anno, pari al consumo annuale di energia di più di 170mila famiglie brasiliane, evitando l’emissione in atmosfera di circa 118mila tonnellate di CO2. In linea con il modello di “Creazione di Valore Condiviso” (Creating Shared Value, Csv) adottato dal gruppo, che ha come obiettivo di combinare lo sviluppo del business con i bisogni delle comunità locali, Egpb ha portato avanti una serie di iniziative Csv nelle aree vicine all’impianto, come workshop per il riciclo creativo con le comunità locali, per favorire dei guadagni attraverso il riutilizzo dei materiali di costruzione dell’impianto, come pallet adattati a oggetti di arredo e teli utilizzati per realizzare manufatti da vendere sul mercato locale. Nello stato di Bahia, la controllata del Gruppo Enel, EGPB, attualmente gestisce, in totale, 711 MW di capacità solare ed eolica e sta costruendo ulteriori 600 MW in progetti che utilizzano queste due fonti rinnovabili. In Brasile il Gruppo Enel, attraverso le controllate EGPB ed Enel Brasil, ha una capacità rinnovabile totale installata di 1.659 MW di cui 490 MW di potenza eolica, 279 MW di solare fotovoltatico e 890 MW di idro; oltre a circa 900 MW di capacità attualmente in costruzione di cui, 352 MW di eolico e 541 MW di solare.