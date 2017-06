ENEL: AVVIA PRODUZIONE PARCO SOLARE LAPA IN BRASILE

5 giugno 2017- 16:04

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Enel, tramite la controllata brasiliana per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participações (Egpb), ha avviato la produzione di Lapa, il più grande parco solare fotovoltaico attualmente operativo in Brasile. Lapa si trova a Bom Jesus da Lapa nello Stato di Bahia, nel nord-est del Brasile, e comprende due impianti: Bom Jesus da Lapa (80 Mw) e Lapa (78 Mw), per una capacità installata totale di 158 Mw."L’avvio della produzione di Lapa è un traguardo importante per Enel in Brasile, visto che si tratta del primo dei quattro progetti fotovoltaici del Gruppo attualmente in costruzione nel Paese ad iniziare a produrre energia quest’anno", sottolinea Carlo Zorzoli, Country Manager di Enel in Brasile. "Siamo riusciti a completare e avviare Lapa con oltre due mesi di anticipo rispetto alla scadenza indicata dalla gara pubblica del 2015 in cui ci siamo aggiudicati il progetto, a conferma del nostro impegno a contribuire alla crescita del Brasile nel settore delle rinnovabili e della nostra leadership nel mercato fotovoltaico brasiliano. L’impianto produrrà inoltre l’energia di cui ha bisogno quest’area del nord-est del Brasile, attualmente colpita da una grave siccità", aggiunge.