ENEL: AVVIA PRODUZIONE PARCO SOLARE LAPA IN BRASILE (2)

5 giugno 2017- 16:04

(AdnKronos) - Enel ha investito circa 175 milioni di dollari nella costruzione del parco solare, che venderà l’energia generata nel quadro di contratti di fornitura ventennali, che prevedono la vendita di volumi specifici alla Camera di commercio dell’energia elettrica (Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, Ccee) brasiliana.Il progetto Lapa ha introdotto un design economicamente efficiente grazie a soluzioni innovative per l’inseguimento solare e unità di conversione che semplificano la costruzione e la messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, ottimizzandone la produzione. Inoltre è stata sviluppata una nuova strategia di commissioning, basata su una sinergia più forte con le imprese locali e il supporto da remoto dei lavori, grazie alla quale è stato ridotto del 70% il tempo medio di messa in funzione dell'impianto.Lapa si trova in un'area con elevati livelli di radiazione solare e la sua entrata in esercizio contribuirà significativamente a rispondere alla domanda energetica del Paese. Il parco è in grado di produrre circa 340 GWh l'anno, sufficienti a soddisfare la domanda annua di oltre 166.000 famiglie brasiliane, evitando l'immissione in atmosfera di circa 198.000 tonnellate di CO2.