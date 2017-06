ENEL: AVVIA PRODUZIONE PARCO SOLARE LAPA IN BRASILE (3)

5 giugno 2017- 16:04

(AdnKronos) - Il gruppo Enel si è aggiudicato il progetto nell'agosto 2015, nel quadro della gara pubblica "Leilão de Reserva", insieme agli impianti solari di Horizonte (103 MW) e Nova Olinda Solar (292 MW), attualmente in costruzione. Durante la costruzione di Lapa, Enel ha attuato diverse iniziative, fra cui l’organizzazione di corsi di formazione per elettricisti, a vantaggio dello sviluppo sociale delle aree vicine all'impianto, in linea con l'approccio di creazione di valore condiviso (CSV).Nello Stato di Bahia, la controllata EGPB del Gruppo gestisce già 264 MW di capacità eolica e sta attualmente costruendo i parchi solari di Ituverava (254 MW) e di Horizonte (103 MW) e i parchi eolici di Morro de Chapéu (172 MW), Delfina (180 MW) e Cristalândia (90 MW).In Brasile, attraverso le controllate Egpb e Enel Brasil, il Gruppo Enel ha una capacità installata totale in rinnovabili di 1.464 MW, di cui 401 MW da fonte eolica, 170 MW da solare fotovoltaico e 893 MW da idroelettrico, oltre a ulteriori 442 MW da eolica e 649 MW da solare attualmente in esecuzione.