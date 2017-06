ENEL: AVVIA PRODUZIONE SUO PIù GRANDE IMPIANTO SOLARE IN NORD AMERICA

27 giugno 2017- 16:53

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Enel, tramite la sua controllata Enel Green Power North America, Inc. (Egp-Na), ha avviato le attività del parco solare fotovoltaico Aurora, da 150 MWdc, nel Minnesota (Usa). Aurora è il più grande impianto nel portafoglio solare nordamericano di Enel."Il completamento di Aurora costituisce un'altra tappa fondamentale nella nostra continua e solida avanzata nel mercato Usa", ha commentato Rafael Gonzalez, responsabile di Enel Green Power North America. "Siamo orgogliosi di partecipare alla crescita dell'economia energetica del Minnesota attraverso la massimizzazione del modello solare distribuito di scala industriale. Questo modello, che implementiamo nell'impianto solare Aurora -ha aggiunto-, consiste nell'installazione di più siti fotovoltaici di piccole dimensioni per fornire energia elettrica rinnovabile alle comunità locali di tutto lo Stato, valorizzando il nostro approccio 'open power' per offrire accesso all'energia a più persone, nuove tecnologie e nuovi utilizzi. Il design innovativo di Aurora evidenzia come le fonti rinnovabili siano in grado di offrire energia sostenibile e affidabile alle comunità locali, coniugando significativi benefici ambientali con il valore economico".