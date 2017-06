ENEL: AVVIA PRODUZIONE SUO PIù GRANDE IMPIANTO SOLARE IN NORD AMERICA (3)

27 giugno 2017- 16:53

(AdnKronos) - Con l’entrata in esercizio del parco solare Aurora, la capacità installata totale di Egp-Na nel Minnesota è salita a 380 MW. Egp-Na già possiede e gestisce due impianti eolici nello Stato, Prairie Rose (200 MW) e Minnesota Wind (30 MW). Aurora è il terzo impianto solare che la società costruisce negli Stati Uniti, in aggiunta agli esistenti impianti di Stillwater in Nevada e Sheldon Springs in Vermont.Egp-Na è proprietario e gestore leader di impianti di energia rinnovabile nel Nord America, con impianti operativi e in via di sviluppo in 23 stati Usa e due province canadesi. Egp-Na gestisce circa 100 impianti ed ha una capacità gestita superiore a 3,3 GW distribuita fra le fonti rinnovabili idroelettrica, eolica, geotermica e solare.Enel Green Power è la divisione Energie rinnovabili del Gruppo Enel, e si occupa dello sviluppo e della gestione di impianti da fonti rinnovabili in tutto il mondo, con una presenza in Europa, America, Asia, Africa e Oceania. Leader mondiale nel settore dell'energia verde con una capacità gestita di 38 GW composta da un mix di generazione che include eolico, solare, geotermia, biomasse e idroelettrico, Enel Green Power è all'avanguardia nell'integrazione di tecnologie innovative, quali i sistemi di accumulo, negli impianti da fonti rinnovabili.