ENEL: BELLUNO, A SOVERZENE E QUERO IL ROMBO DEI MOTORI ACCOMPAGNA IL SUONO DELLE TURBINE

8 maggio 2017- 17:07

Belluno, 8 mag. (AdnKronos) - Centrali elettriche e automobili, i due simboli dello sviluppo, sono state protagoniste di uno straordinario meeting in terra bellunese. Circa 50 auto d'epoca del Circolo Bellunese Auto e Moto d'epoca Berto Gidoni, per un totale di un centinaio di partecipanti, hanno reso omaggio alle storiche Centrali idroelettriche Enel di Soverzene e Quero che hanno segnato la crescita industriale nazionale.In particolare la Centrale intitolata ad Achille Gaggia ha aperto le sue porte dopo un importante lavoro di rinnovamento che ha interessato la parte idraulica e la parte civile valorizzando ancor di più l'affresco di Walter Resentera posizionato sulla volta della sala macchine.I partecipanti, scortati dalla Polizia Stradale della Sezione di Belluno, hanno poi intrapreso il loro viaggio all'insegna della tecnologia idroelettrica lungo il corso del Piave fino alla Centrale di Quero dove i tecnici dell'Enel hanno illustrato con passione e semplicità dei complessissimi processi produttivi conducendoli alla scoperta di cosa si cela in questi grandi complessi industriali che ormai sono parte integrate del territorio bellunese.