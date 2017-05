ENEL: BELLUNO, A SOVERZENE E QUERO IL ROMBO DEI MOTORI ACCOMPAGNA IL SUONO DELLE TURBINE (2)

8 maggio 2017- 17:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La giornata è proseguita con un momento di formazione e sensibilizzazione sui comportamenti virtuosi da tenere alla guida e sulle nuove e importanti normative entrate in vigore nell'ultimo anno, moderatori di spicco gli Ispettori della Polizia Stradale Roberto Ferrais di Trento e Carlo Piraneo di Udine. Coinvolgimento, partecipazione, emozione, e grande interesse sono stati al centro della formazione, grazie alle capacità comunicativa degli agenti della Polizia Stradale che hanno saputo tradurre in parole e video, i concetti oltre il codice della strada, indicendo la riflessione e una nuova consapevolezza sul valore delle nostre azioni alla guida. "Tecnologia, sostenibilità, sicurezza - ha commentato Francesco Bernardi, responsabile Enel Hydro Veneto - sono le tre caratteristiche che contraddistinguono il nostro lavoro, il tutto all'insegna della trasparenza e del dialogo con il territorio. La giornata di ieri ha rappresentato una bella occasione di confronto e di riflessione sul nostro lavoro ma soprattutto con la sicurezza, per se e per gli altri, che deve guidare i comportamenti di tutti noi, sia come uomini d'azienda sia come cittadini".