27 settembre 2019- 11:24 Enel: Belluno, riapre al pubblico la storica centrale di Soverzene

Belluno, 27 set. (AdnKronos) - Dopo oltre 10 anni dall’ultima apertura, domenica 29 settembre, la Centrale idroelettrica Enel Green Power di Soverzene (Bl) tornerà ad accogliere le visite del pubblico. Grazie alla consolidata manifestazione “Centrali Aperte” - iniziativa nata per avvicinare i cittadini al mondo della produzione di energia elettrica e costruire una relazione più stretta con il territorio – lo storico impianto, tra i protagonisti della crescita industriale nazionale, riapre le sue porte ai visitatori.Protagonista dello sviluppo industriale nazionale, a distanza di 80 anni dalla sua progettazione, la centrale intitolata ad Achille Gaggia continua a rappresentare un vero e proprio emblema della sostenibilità applicata al mondo industriale: venne infatti realizzata interamente in caverna, nel pieno rispetto del territorio, e rese disponibile a tutti l’energia dell’acqua, la fonte rinnovabile per eccellenza.Le visite guidate sveleranno un impianto oggetto di importanti lavori di rinnovamento tecnologico, che hanno interessato sia la parte idraulica che la parte civile, e che hanno valorizzato ancor di più il pregevole affresco con dipinti allegorici di Walter Resentera, posizionato sulla volta della sala macchine.