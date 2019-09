27 settembre 2019- 11:24 Enel: Belluno, riapre al pubblico la storica centrale di Soverzene (2)

(AdnKronos) - Il programma prevede l’apertura dell’impianto dalle ore 10:00 alle ore 17:00, con ingresso gratuito e libero: per un giorno la centrale si trasformerà in una sorta di piazza, coinvolgendo attivamente chi vive sul territorio: imprenditori locali con le eccellenze dell’enogastronomia e dell’artigianato, e ancora giochi, laboratori e diversi altri momenti di animazione per famiglie e bambini. L’impianto “verde” diventerà così un vero e proprio luogo di incontro, socializzazione, formazione e divertimento. Il tutto all’insegna della sostenibilità. Sarà possibile scoprire come nasce l'energia rinnovabile e il suo percorso e l’impegno che caratterizza l’’attività di Enel Green Power, in chiave sostenibile ed ecologica ambientale nel territorio in cui opera.Non ultimo sarà possibile visitare l’antico Mulino dei Savi: risalente ai primi dell’800, negli anni ’90 è stato oggetto di un attento intervento di recupero da parte dell’Enel, che ha riportato alla luce l’antico splendore dell’involucro edilizio e del sistema di meccanismi che consentivano la macinazione dei cereali. Il Mulino dei Savi rappresentò la prima forma di utilizzo delle acque del torrente Val Pora.La centrale di Soverzene con i suoi 210 Megawatt di potenza installata è la più importante centrale idroelettrica del Veneto. Produce energia a ‘zero emissioni’, sufficiente al fabbisogno annuo di oltre 200.000 famiglie, valorizzando l’energia del sistema fluviale dell'Alto Piave, del Boite e del Maè in Cadore. Le acque che alimentano la centrale vengono integralmente restituite nell’alveo del Piave subito a valle della centrale.