27 settembre 2019- 11:24 Enel: Belluno, riapre al pubblico la storica centrale di Soverzene (3)

(AdnKronos) - Dopo oltre 60 anni di funzionamento, l'impianto è stato oggetto di un rilevante restyling tecnologico che ha previsto, tra l’altro la sostituzione dei 4 gruppi turbina, delle valvole idrauliche e l’adeguamento della stazione elettrica. Grazie ad un investimento complessivo di 30 milioni di euro, la centrale è oggi in grado di assicurare un contributo fondamentale alla transizione energetica italiana producendo energia pulita ed evitando ogni anno il rilascio in atmosfera di circa 300.000 tonnellate di anidride carbonica.Le attività di cantiere, durate ben 67 mesi, si sono svolte con grande attenzione al tema della sicurezza e si sono concluse con un importantissimo risultato, ovvero quello Zero infortuni.