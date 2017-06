ENEL: CDA COSTITUISCE COMITATI, CONFERMATE COMPETENZE (2)

15 giugno 2017- 16:23

(AdnKronos) - Il Comitato Parti Correlate, chiamato a esprimere specifici pareri in merito alle operazioni con parti correlate poste in essere da Enel, direttamente o per il tramite di società controllate, nei casi indicati e secondo le modalità previste dall’apposita procedura adottata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa dettata in materia dalla Consob è composto da amministratori tutti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate: Anna Chiara Svelto (con funzioni di presidente), Alfredo Antoniozzi, Alberto Bianchi e Cesare Calari. Il comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità, chiamato ad assistere il consiglio di amministrazione nelle valutazioni e decisioni relative alla corporate governance della società e del gruppo e alla sostenibilità è composto dai seguenti amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate: Patrizia Grieco (con funzioni di presidente), Alfredo Antoniozzi e Angelo Taraborrelli.