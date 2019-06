6 giugno 2019- 18:03 Enel: cda Enel Russia Pjsc convoca Assemblea per vendita Reftomskaya (2)

(AdnKronos) - L’orizzonte temporale previsto per il trasferimento della proprietà di Reftinskaya Gres a Jsc 'Kuzbassenergo' è non oltre 18 mesi dal momento in cui l’accordo di compravendita acquisterà efficacia. L’operazione deve inoltre essere approvata dall’autorità federale russa per la concorrenza.Con una capacità di 3.800 MW, Reftinskaya Gres è la più grande centrale a carbone russa, di proprietà di Enel Russia ed ubicata a Reftinsky, nella regione di Sverdlovsk. L’impianto, che comprende sei unità di generazione da 300 MW e quattro da 500 MW, consente di coprire circa il 40% dei consumi di elettricità totali della regione di Sverdlovsk.