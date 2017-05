ENEL: CON ALD AUTOMOTIVE LANCIA OFFERTE MOBILITà ELETTRICA

8 maggio 2017- 17:18

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Enel e Ald Automotive Italia hanno siglato un accordo di partnership per la promozione e diffusione della mobilità elettrica, con una serie di offerte dedicate che combinano la guida dei veicoli elettrici con la possibilità di utilizzare le infrastrutture di ricarica.Il progetto lanciato da Enel e Ald, si legge in una nota, è composto da tre pacchetti pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico vasto, dalle grandi realtà corporate alle Pmi, dai professionisti alle partite iva, fino ai clienti privati: E-Go Ricaricar: abbina la mobilità elettrica a Ricaricar, l’innovativa soluzione pay per use per pagare solo per i chilometri effettivamente fatti; il cliente sceglie il veicolo elettrico e i chilometri, ricaricando ogni volta che vuole quelli necessari grazie all’app e al sito dedicato; E-Go Noleggio a Lungo Termine: combina i vantaggi del noleggio a lungo termine con quelli di un veicolo elettrico; E-Go Car sharing: pensato per offrire un servizio di corporate car sharing a zero emissioni.Grazie alla collaborazione tra Enel e Ald per la prima volta vengono offerte soluzioni specifiche ai bisogni di diverse tipologie di clienti. Ad esempio, con un unico canone mensile i privati potranno avere la E-Go Ricaricar, che permette di scegliere il modello di auto elettrica preferito e avere l’installazione nel proprio garage di una box station per la ricarica domestica, pagando solo i chilometri effettuati in modalità pay per use.