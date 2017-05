ENEL: CON ALD AUTOMOTIVE LANCIA OFFERTE MOBILITà ELETTRICA (2)

8 maggio 2017- 17:18

(AdnKronos) - Allo stesso modo una piccola impresa ha la possibilità di integrare le soluzioni E-Go Noleggio a Lungo Termine e E-Go Ricaricar, differenziandole ad esempio per modelli e percorrenze, utilizzando la propria infrastruttura di ricarica (pole station) compresa nell’offerta, per entrambe le tipologie di servizio. Per le aziende di maggiori dimensioni, invece, E-Go Car Sharing permette di dotarsi di un parco auto elettrico in modalità car sharing, con stazioni di ricarica dedicate presso la propria sede. I vantaggi non finiscono qui. Chi si mette alla guida di un veicolo elettrico ha infatti l’accesso gratis alle ZTL di molte città, il parcheggio libero nelle strisce blu e il bollo gratuito. Inoltre la app dedicata (My E-go) permette, tra le altre cose, di localizzare le colonnine di ricarica, monitorare le percorrenze e gestire i veicoli in car sharing."La mobilità elettrica è ormai un’alternativa valida soprattutto per chi vuole spostarsi in maniera sostenibile e non più uno strumento a disposizione di pochi appassionati. Proprio per questo, Enel è stata la prima azienda nel mondo delle utilities a definire accordi con le maggiori case automobilistiche per lo sviluppo di auto elettriche in edizioni speciali", sottolinea Nicola Lanzetta, Responsabile Mercato Italia di Enel. "L’accordo con Ald ci permette di proseguire il percorso arricchendo la gamma di servizi studiati appositamente per rispondere alle esigenze di diverse tipologie di clienti, dai privati alle Pmi, fino ad arrivare alle grandi aziende".L’ambizione che ci muove tutti i giorni, rileva "Andrea Badolati, Amministratore Delegato di ALD Automotive Italia – è quella di disegnare nuovi confini per il mercato della mobilità, offrendo così soluzioni positive per la vita reale delle persone. Oggi la partnership con Enel ne rappresenta bene una delle prospettive più innovative: vogliamo infatti contribuire alla costruzione e diffusione sul territorio di un nuovo modello di mobilità, che favorisca una reale evoluzione del tessuto socio-economico del nostro Paese e un cambiamento in ottica sostenibilità ambientale. Affrontiamo questo lancio con grande fiducia, e con la volontà e la capacità di sviluppare questo programma su larga scala".