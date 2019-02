15 febbraio 2019- 14:09 Enel: con Enel X nuova luce all'Ambasciata d'Italia Santa sede

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata italiana presso la Santa Sede, ha una nuova illuminazione artistica grazie a Enel X, la business line per i servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, che ha realizzato un innovativo progetto orientato alla sostenibilità attraverso la sostituzione delle tecnologie tradizionali con tecnologie LED all’avanguardia.Un unicum di luce diffusa avvolge gli esterni di Palazzo Borromeo e l’implementazione di nuovi centri luminosi nella corte interna consente di far emergere la profondità spaziale dando risalto ai volumi e alle linee architettoniche. L’installazione di 180 punti luce LED per una potenza complessiva di 4.1 kW e una durata media dei corpi illuminanti di 60mila ore consentirà inoltre un risparmio energetico del 69%. "Siamo lieti di aver contributo a un progetto innovativo e sostenibile in grado di valorizzare la bellezza rinascimentale di Palazzo Borromeo in occasione anche delle celebrazioni del 90° Anniversario della Firma dei Patti Lateranensi e del 35° Anniversario dell’Accordo di modificazione del Concordato", sottolinea Francesco Venturini, responsabile Enel X. "Una nuova illuminazione che coniuga efficienza e sostenibilità, tutelando il patrimonio artistico che il palazzo ospita".