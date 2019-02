15 febbraio 2019- 14:09 Enel: con Enel X nuova luce all'Ambasciata d'Italia Santa sede (2)

(AdnKronos) - "L’innovativo progetto realizzato da Enel X si inserisce nella cornice di importanti lavori di abbellimento, restauro e conservazione del Palazzo che grazie al generoso contributo di aziende italiane e alla sinergia tra pubblico e privato siamo riusciti a portare a termine in vista delle celebrazioni di questa importante ricorrenza", rileva l’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, in occasione dell’inaugurazione della nuova illuminazione nella giornata di ieri.L’intera opera impiantistica realizzata da Enel X prevede sorgenti a LED ad alta resa cromatica e temperatura di colore di 2700 K. Nel rispetto del patrimonio architettonico di Palazzo Borromeo sono stati utilizzati prevalentemente i posizionamenti dei centri luminosi e apparecchiature dal minimo ingombro visivo ma capaci di valorizzare il costruito attraverso la qualità e naturalezza della luce bianca. Gli androni interni voltati a botte, nei quali sono stati mantenuti gli stessi punti di alimentazione del vecchio impianto, sono interessati da un flusso di luce diretta più consistente, così da indicare il percorso principale che conduce alla “Cappella San Carlo Borromeo” e allo “Scalone” di accesso al piano nobile. Il concept illuminotecnico dello scalone d’ingresso a due rampe è stato completamente rivisitato scegliendo una illuminazione indiretta in grado di “lavare” in modo uniforme le superfici della volta a botte, le pareti laterali e il calpestio. Infine al piano nobile, un re-lamping ad alta resa cromatica con adeguate integrazioni di apparecchi LED di tipo museale, ha permesso una valorizzazione degli spazi architettonici e artistici.