ENEL: CON FONDAZIONE SYMBOLA PER '100 ITALIAN E-MOBILITY STORIES'

30 maggio 2017- 13:28

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - La mobilità del futuro sarà sempre più sostenibile ed efficiente. Grazie alla maturità delle tecnologie di stoccaggio dell’elettricità e di realizzazione dei motori, alla diffusione sempre più ampia delle fonti di energia rinnovabile e delle reti di distribuzione intelligenti, la mobilità elettrica può aiutarci a rispettare gli obiettivi posti dalla sfida climatica. La e-mobility sarà protagonista del Pacchetto europeo di misure per la mobilità sostenibile, la cui prima parte verrà presentata domani dalla Commissione Europea e che ha come obiettivo la decarbonizzazione del settore trasporti. Una sfida che l’Italia può contribuire ad affrontare grazie al lavoro di piccole e grandi realtà innovative di una filiera che sta già giocando un ruolo importante nello sviluppo del settore. Per dare voce a questa Italia visionaria e competitiva è nato lo studio ‘100 Italian e-mobility stories’ promosso da Enel e Fondazione Symbola. Pensato anche come strumento utile per diffondere la conoscenza di tecnologie che potranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia europea sulla mobilità sostenibile che verrà resa nota domani, il rapporto è stato presentato oggi a Bruxelles dall’amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, e dal Presidente di Symbola, Ermete Realacci, che ne hanno parlato insieme agli europarlamentari Simona Bonafè e Claude Turmes e a Nikolaus Von Peter del gabinetto della commissaria ai trasporti Violeta Bulc. Dedicato alla filiera italiana della mobilità elettrica, lo studio raccoglie esperienze di successo: dalla realizzazione e costruzione dei veicoli alle batterie, dalla componentistica al design, dalle ricariche alle app dedicate ai servizi tradizionali.