ENEL: CON FONDAZIONE SYMBOLA PER '100 ITALIAN E-MOBILITY STORIES' (2)

30 maggio 2017- 13:28

(AdnKronos) - “Le realtà raccontate in 100 Italian e-mobility stories dimostrano - commenta Starace - come l’Italia abbia colto la sfida dall’auto elettrica e della nuova era della mobilità: abbiamo energie e talenti per partecipare da protagonisti in questa grande trasformazione del modo di concepire la mobilità. Enel è già in cammino lungo questo percorso, partendo da una leadership tecnologica oggi molto evidente nella definizione degli standard V2G in cui siamo all'avanguardia nel mondo. Enel ha definito, in collaborazione con il Politecnico di Milano, un progetto per la realizzazione di un’infrastruttura capillare a livello nazionale di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici e abbiamo deciso di realizzare questa infrastruttura partendo da subito”.“C’è bisogno di spingere l’innovazione tecnologica per combattere i mutamenti climatici e l’inquinamento delle nostre città. Le 100 esperienze di mobilità elettrica che presentiamo in questo rapporto – afferma Realacci – interpretano le migliori qualità di un’Italia che fa l’Italia: innovare senza perdere la propria anima, guardare al mondo con i piedi ben piantati sui territori e tra le comunità, scommettere sulla coesione e sulla qualità. Da questi talenti, da queste energie dobbiamo partire: incoraggiandoli, valorizzandoli e portandoli a sistema. Ci auguriamo che dall’Europa arrivi un segnale forte sulla mobilità elettrica che è uno degli strumenti per aiutare la battaglia per il clima, di cui dobbiamo essere protagonisti. Anche per accompagnare l’economia del futuro”. La mobilità elettrica incrocia gli obiettivi della COP21 di Parigi sui mutamenti climatici grazie anche alla complementarietà con la crescita delle energie da fonti rinnovabili, che rappresentano attualmente in Italia il 40% della produzione elettrica e che hanno ancora potenziale di crescita. La mobilità elettrica insieme al potenziamento del trasporto pubblico e della ciclabilità, potrebbe dare un contributo sostanziale alla riduzione dell’inquinamento prodotto da veicoli che si stima generi circa un quarto delle emissioni climalternati.