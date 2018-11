15 novembre 2018- 15:10 Enel: con La Sapienza presenta a Dubai la 'smart solar house' (2)

(AdnKronos) - La sfida è quella di progettare e realizzare un prototipo di abitazione di circa 100 mq e di testarne l’efficienza e la qualità ambientale per un periodo di un mese in un sito appositamente dedicato.Attraverso interfacce web e app mobile sarà possibile accedere ai risultati della sperimentazione, compresi l’andamento dei consumi, e altre informazioni come la temperatura, l’umidità, la qualità dell’aria e dell’illuminazione ad esempio la box station installata per la ricarica dei veicoli elettrici consentirà il monitoraggio costante dello stato di ricarica dell’auto direttamente dallo smartphone.Con questa collaborazione il Gruppo Enel conferma il suo costante impegno nello sviluppo di tecnologie a favore dell’efficienza energetica delle nostre case e di nuovi prodotti e servizi, allo sviluppo delle reti e città intelligenti, alla diffusione della mobilità elettrica e all’integrazione delle rinnovabili nel sistema energetico.