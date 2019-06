24 giugno 2019- 15:40 Enel: con Protezione Civile per prevenzione e gestione emergenze (2)

(AdnKronos) - L’accordo di oggi, ha aggiunto Borrelli, "segna un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di collaborazione perché solo migliorando le nostre capacità di risposta e perfezionando procedure e linguaggi operativi, grazie a un’attenta attività di pianificazione, sarà possibile rispondere in modo efficace alle esigenze delle comunità prima, durante e dopo l’emergenza".Con la firma di questo protocollo, ha sottolineato Carlo Tamburi, il direttore Enel Italia, "confermiamo e rafforziamo una collaborazione che ci vede impegnati da anni e che ha già portato importanti risultati. Un efficace coordinamento tra chi gestisce servizi e infrastrutture di pubblica utilità e il Dipartimento di Protezione Civile assicura interventi più rapidi in caso di calamità e una gestione ottimale in tutte le fasi di emergenza, garantendo una capacità di risposta alle necessità di cittadini e istituzioni sempre più puntuale e rapida, sia in caso di crisi che nelle attività di ricostruzione".