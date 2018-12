12 dicembre 2018- 18:38 Enel: confermata in indice Ftse4Good

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Enel è stata ancora una volta confermata nell’indice FTSE4Good, che classifica le principali società a livello globale valutandone le attività in campo ambientale, sociale e di governance (ESG), a seguito della seconda revisione semestrale dell’indice nel 2018. FTSE4Good ha inoltre confermato l’inclusione di tre controllate di Gruppo: Endesa, Enel Américas ed Enel Chile.Sviluppato da FTSE Russell, fornitore globale di indici di riferimento, strumenti analitici e data solutions con capacità multi-asset, l’indice FTSE4Good valuta le performance delle aziende in base al loro impegno ad incorporare pratiche ESG sostenibili nella gestione aziendale. In particolare, Enel mantiene i punteggi più elevati nei criteri relativi a: gestione dei rifiuti, conservazione della biodiversità, salute e sicurezza, standard occupazionali, gestione del rischio, corporate governance e anticorruzione. La metodologia FTSE Russell si basa esclusivamente su dati disponibili al pubblico, e implica un'elevata trasparenza da parte delle aziende; la conferma di Enel nell'indice sottolinea pertanto il forte impegno del Gruppo nella promozione della responsabilità e della trasparenza.Oltre a questa classifica, il Gruppo Enel è presente in altri importanti indici di sostenibilità, quali il Dow Jones Sustainability Index, l’Euronext Vigeo - Eiris, gli indici STOXX Global ESG Leaders, il Carbon Disclosure Leadership Index, l'OEKOM "Prime”, gli ECPI, gli indici Thomson Reuters/S-Network ESG Best Practices, Thomson Reuters Diversity & Inclusion, l’Integrated Governance Index e la classifica Equileap's Top 200 sull'uguaglianza di genere.