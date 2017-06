ENEL: CORTE CONTI, PROSEGUIRE OTTIMIZZAZIONE INVESTIMENTI

7 giugno 2017- 17:04

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - La Corte dei Conti, nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Enel per l’esercizio 2015, "ha ribadito la raccomandazione di proseguire con il massimo impegno nelle azioni, quali previste nell’ultimo piano industriale approvato, volte all’ottimizzazione degli investimenti, alla riduzione dei costi e al completamento del programma di gestione attiva del portafoglio e di rotazione degli asset, in vista, oltreché di un ulteriore miglioramento dei risultati operativi, del contenimento del livello di indebitamento, stante il rallentamento, nell’ultimo biennio, del trend di progressivo e costante abbattimento che ha caratterizzato, a partire dal 2009, i precedenti esercizi".Nel 2015 Enel ha chiuso l'esercizio con un risultato netto complessivo di 3.377 milioni di euro (di cui 2.169 milioni di euro di pertinenza del Gruppo), a fronte dei 772 milioni di euro del 2014 (+336 per cento circa).I risultati operativi del 2016, rilevano i magistrati contabili, mostrano un discreto miglioramento rispetto a quelli conseguiti nel 2015; a fronte di una sostanziale invarianza dell’ebitda, attestatosi a 15.276 milioni di euro (-0,1 per cento circa) si registra, infatti, un consistente incremento dell’EBIT (8.921 milioni di euro, pari a +16,1 per cento circa), nonché del risultato netto complessivo (3.797 milioni di euro, pari a +12,2 per cento) e di Gruppo (2.570 milioni di euro, pari a + 17,0 per cento circa).