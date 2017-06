ENEL: DA BELLUNO AL VIA CHECK UP AEREO 2017 PER LE LINEE ELETTRICHE DEL VENETO

9 giugno 2017- 12:44

Belluno, 9 giu. (AdnKronos) - Parte da Belluno la campagna 2017 di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a Media Tensione che costituiscono l’architrave del sistema elettrico del Veneto. Per il 2017 e-distribuzione, società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica, prevede di ispezionare nella regione complessivamente 11.000 km di linee per un totale di circa 700 ore di volo.L’obiettivo è quello di ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto alla clientela: grazie ai riscontri delle operazioni di sorvolo, incrociati con l’analisi evoluta della rete e la sua manutenzione predittiva, attraverso strumenti a infrarossi e ad ultrasuoni, e-distribuzione punta a verificare “lo stato di salute” delle proprie linee elettriche e, dove necessario, predisporre piani di intervento in grado di prevenire molte cause di potenziali disservizi.Sotto osservazione, fino al 28 luglio, circa 800 chilometri di linee elettriche di Media Tensione presenti nel territorio dolomitico.