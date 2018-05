9 maggio 2018- 19:23 Enel: De Paoli (Cfo), Eletropaulo? andremo avanti finché crea valore

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Andremo avanti entro il limite in cui pensiamo che le cose che facciamo possano creare valore per l'azienda e l'azionista". Così il Cfo di Enel, Alberto De Paoli, nel corso della conference call con gli azionisti in merito alle offerte che il gruppo potrebbe presentare per aggiudicarsi la società di distribuzionale brasiliana Eletropaulo. "Il Brasile è pieno di asset che possono essere interessanti. Enel vuole chiudere su questi asset ma ad un prezzo che crei valore", precisa ancora il Cfo del gruppo energetico.