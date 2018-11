20 novembre 2018- 13:48 Enel: De Paoli, in Italia tra 2019 e 2021 8 mld di investimenti

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - "In Italia tra il 2019 e il 2021 investiremo 7,6 mld di euro e quasi 300 milioni per l'efficienza dei condomini. Quindi complessivamente gli investimenti sono di circa 8 miliardi. Sono in linea con il piano 2018-20. Non ci sono particolari variazioni". Ad affermarlo è il Cfo di Enel, Alberto De Paoli rispondendo ai giornalisti nel corso della conferenza stampa al termine della presentazione del piano.