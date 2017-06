ENEL: DEPOSITATO PROGETTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE ENEL SOUTH AMERICA

16 giugno 2017- 18:49

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - E' stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma il progetto di fusione per incorporazione di Enel South America in Enel, approvato dagli organi di amministrazione delle società. Ad annunciarlo è Enel in una nota. L’operazione si inquadra nell’ambito del processo di semplificazione della struttura societaria del Gruppo, che rappresenta uno dei principi fondamentali del Piano Strategico 2017-2019 di Enel. In particolare, l’operazione consentirà ad Enel di beneficiare della gestione diretta delle partecipazioni nelle due subholding latinoamericane Enel Americas S.A. ed Enel Chile S.A., attualmente detenute da Enel SA, mediante l’accorciamento della relativa catena di controllo. Tenuto conto che il capitale di Enel SA è interamente posseduto da Enel, il progetto di fusione sarà sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione di quest’ultima, così come previsto dalla procedura semplificata di cui all’art. 2505 del codice civile e all’art. 20.2 dello statuto di Enel. Trattandosi di una fusione semplificata da effettuare senza concambio, Enel non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà, ai sensi dell’art. 2504-ter del codice civile, azioni in sostituzione della partecipazione detenuta in Enel SA. Parimenti, non è prevista alcuna modifica dello statuto di Enel. Gli effetti reali della fusione decorreranno, a norma di legge, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il registro delle imprese o dalla diversa data successiva che sarà stabilita nell'atto di fusione.