ENEL: DIVENTA MAGGIORE OPERATORE SERVIZI DEMAND RESPONSE IN GIAPPONE (2)

8 febbraio 2018- 16:22

(AdnKronos) - Questa recente gara rientra nel processo di liberalizzazione del mercato in corso in Giappone e segna un progresso verso la creazione di un mercato dei servizi ancillari, che dovrebbe diventare operativo entro il 2020. EnerNOC è in Giappone dal 2013 tramite una joint venture con Marubeni Corporation, una delle maggiori società commerciali in Giappone.I programmi di gestione della domanda sono finalizzati a incentivare le grandi imprese energivore, quali gli stabilimenti di produzione, i data center e le società di costruzioni, affinché adeguino i loro consumi energetici, riducendoli o aumentandoli, in modo da stabilizzare la rete. La gestione della domanda assicura maggiori flessibilità di rete e stabilità, nonché un uso più efficiente dell'infrastruttura energetica, per contribuire al contenimento dei prezzi dell'elettricità per tutti i consumatori. Questi programmi prevedono un corrispettivo in cambio della disponibilità degli utenti ad essere pronti a rispondere ad eventuali emergenze di rete, oltre a una tariffa incrementale in caso di effettiva trasmissione.EnerNOC è una società del Gruppo Enel, che collabora con le imprese per ridurre i costi, gestire i rischi, aumentare la sostenibilità e massimizzare il valore delle tecnologie energetiche emergenti tramite strategie di gestione energetica personalizzate. Leader globale nei servizi di flessibilità della domanda, EnerNOC fornisce ai grandi consumatori di energia accesso a più programmi di gestione della domanda rispetto a qualsiasi altro fornitore a livello globale. Oltre alle soluzioni di flessibilità, i servizi di consulenza tecnologica di EnerNOC aiutano i grandi utilizzatori di energia a creare valore mediante soluzioni strategiche di approvvigionamento, gestione energetica, software per la gestione delle bollette e servizi.