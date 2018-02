ENEL: DIVENTA MAGGIORE OPERATORE SERVIZI DEMAND RESPONSE IN GIAPPONE (3)

(AdnKronos) - Enel X è una nuova linea di business globale di Enel dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi e soluzioni digitali nei settori in cui l'energia sta evidenziando il maggior potenziale di trasformazione: città, abitazioni, industria e mobilità elettrica. Enel è una società energetica multinazionale e un leader integrato dei mercati mondiali di elettricità, gas e rinnovabili. La più grande utility integrata d’Europa in termini di capitalizzazione di mercato, Enel figura tra le principali società energetiche europee in termini di capacità installata e di reported Ebitda. Il Gruppo è presente in oltre 30 Paesi nel mondo e produce energia con una capacità gestita di circa 86 GW. Enel distribuisce elettricità e gas tramite una rete di oltre 2 milioni di chilometri e, con oltre 65 milioni di clienti aziendali e domestici a livello globale, vanta la più grande base clienti fra i competitor europei. La sua divisione per le rinnovabili, Enel Green Power, gestisce circa 40 GW di capacità eolica, solare, geotermica, a biomassa e idroelettrica in Europa, le Americhe, Africa, Asia e, più di recente, in Australia.