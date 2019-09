9 settembre 2019- 14:54 Enel: domani a Udine tappa per l'Energia Tour

Udine, 9 set. (AdnKronos) - Approda domani a Udine l’Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che sta attraversando l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Il tour, partito il 16 aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà il 22 novembre a Cassino. La tappa di Udine sarà inaugurata domani, martedì 10 settembre, in Piazza I Maggio con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Pietro Fontanini e di Giovanni Zanchetta, Responsabile Enel Mercato Italia Area Triveneto. Andrea Viganò, attore di Colorado, incontrerà Catine, attrice teatrale e cabarettista locale e, grazie a lei, scoprirà la lingua Friulana, nel corso di una giornata ricca di appuntamenti. A partire dalle ore 17:00, il presentatore a bordo di un “truck” incontrerà i cittadini di Udine in Piazza I Maggio per imparare la lingua e i canti friulani.