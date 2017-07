ENEL: E-DISTRIBUZIONE, AD ARTA TERME LA RETE ELETTRICA INTELLIGENTE (2)

10 luglio 2017- 12:29

(AdnKronos) - Nei prossimi giorni sarà dunque messa in servizio una nuova linea a Media Tensione in cavo interrato lunga 1,5 km, con conseguente rimozione di km 1 di linea aerea nuda sita in prossimità del centro della località termale. L’entrata in servizio di questa nuove linea è prevista per venerdì prossimo. Non solo, e-distribuzione ha progettato l’utilizzo di componenti che permetteranno all’impianto di reagire autonomamente all’insorgere di un eventuale disservizio, ripristinando rapidamente il servizio alla maggior parte dei clienti. Cittadini ed imprese potranno dunque contare su una rete elettrica ad alto contenuto tecnologico e particolarmente affidabile. Inoltre, grazie all’elevato livello di interconnessione degli impianti, i benefici indiretti riguarderanno tutto il comune di Arta Terme e non solo l’area di intervento.